"J'ai souvent souffert de nostalgie": Lara Fabian revient sur l'écriture de son nouvel album

"J'ai la sensation qu'aujourd'hui quand je dis je suis là, ce qui est le titre de l'album c'est vrai, mais quand je le dis au sens le plus large du terme, dans ma vie c'est réel. Je sens que cette présence est enfin la réalité de ma vie", confie-t-elle. "J'ai souvent souffert de nostalgie rétrospective ou parfois d'anticipation du futur avec quelques angoisses connexes, comme ça, ça m'est souvent arrivé et j'ai découvert le pouvoir de cet instant ici, maintenant, de ce qu'il peut déclencher comme beauté, comme petit miracle."

Pour la sortie de son 17ème album, Lara Fabian s'impose un véritable marathon. Elle enchaîne infatigablement les interviews, les rencontres avec ses fans et apparaît plus présente que jamais.

Dans son nouvel album, Lara Fabian évoque la pudeur des sentiments, le non-dit, la complexité du lien entre un père et sa fille. "'Je suis de toi', c'est la chanson qui parle de la résilience par excellence, du pardon par excellence, mais qui surtout trouve un sens à ce qui fait mal. On a besoin de sens parfois. Et quand on réalise que, quel qu'était le chagrin, on a pu en faire quelque chose de beau, une matière à transmettre, un espace à partager."

Quand Lara Fabian parle d'elle, beaucoup de ceux qui l'écoutent se reconnaissent dans les paroles. "Tout ce qui est personnel est universel', disait Victor Hugo", affirme la chanteuse. "Plus que jamais, plus que jamais ce que je dis aujourd'hui est en réalité en connexion avec les autres. Plus que jamais, c'est une partie, une facette de ce que je suis ou de ce que j'ai vécu. Mais je ne me sers pas de la musique ou de cet album pour en découdre avec ça, ou pour le métaboliser, je l'ai déjà fait."

A 55 ans, Lara Fabian se dévoile sans amertume ni rancœur. L'artiste authentique aux 25 millions d'albums vendus a visiblement encore beaucoup de choses à livrer à son public.