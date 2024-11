La chanteuse Lio lance un cri d'alerte: "Pour la société, une bonne femme est une femme morte"

Connue pour ses prises de position franches, Lio, de son vrai nom Vanda Maria Ribeiro de Vasconcelos, a évoqué son propre calvaire à la fin des années 1990, marqué par des violences conjugales : "J'ai traversé ça et pourtant, je suis une femme blanche, j'étais privilégiée, j'étais connue : ça a été un enfer". Elle a exprimé sa solidarité envers celles qui subissent des situations encore plus périlleuses, notamment dans des contextes familiaux conservateurs.

"Pour la société, une bonne femme est une femme morte, je le dis avec toute la douleur du monde", déclare-t-elle. "Jamais, on n'est entendues avant qu'il ne soit trop tard, et tout le monde est triste quand on est morte, alors qu'on a donné l'alerte tellement de fois avant". "Moi, c'était en 99. Et je n'ai rien vu bouger. Ce que j'ai vu bouger, ce sont les femmes", a-t-elle observé, soulignant la lenteur des progrès, mais encourageant à persévérer. "Chaque vibration fait fissurer" le mur "et un jour, il va s'écrouler", a-t-elle ajouté, optimiste quant à l'avenir.

Des mesures jugées insuffisantes

Reprenant les estimations des associations féministes, Lio a rappelé que 2,6 milliards d'euros par an seraient nécessaires pour mener une politique efficace. Les mesures prises jusqu'à présent sont pour elle loin d'être à la hauteur : "Les féminicides ne reculent pas", constate-t-elle. Elle décrit également la "double peine" que subissent les femmes violées, qui doivent souvent affronter leur agresseur, un fardeau insupportable qui pousse certaines à renoncer à la justice.