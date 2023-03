La maison de Rihanna infiltrée, l'homme la demande... en mariage

Tout sourit à Rihanna. Côté professionnel, elle est devenue milliardaire l'année dernière grâce à ses différentes marques de lingeries et de maquillages. Elle a mis tout le monde d'accord lors du Superbowl en octobre dernier, a chanté pour les Oscars ce mois-ci. Côté privé, la Barbadienne de 35 ans attend son deuxième enfant et prépare son mariage avec A$ap Rocky. Bref, pas une seule ombre au tableau. Mais durant la nuit de ce jeudi à vendredi, quelqu'un a décidé de venir déranger sa tranquillité...

Un homme s'infiltre chez elle

Selon le média Daily Loud, ce jeudi soir, un homme s'est présenté devant la porte de la chanteuse, alors qu'elle a une propriété super protégée. L'intrus n'est pas venu pour la terroriser ou pour la voler, mais pour...la demander en mariage. L'homme a traversé toute la Caroline du Sud pour se retrouver devant chez elle. Mais il a été très vite stoppé par sa sécurité. Proposition refusée, la police est venu éteindre tous les espoirs de cet homme. Il a été arrêté et la police lui a demandé de ne plus jamais revenir. Sans doute la demande en mariage la plus effrayante qu'il soit pour la star.