La Moldavie ne participera pas à l'Eurovision: voici la raison...surprenante

Ce dernier évoque aussi " une baisse de l'intérêt du public et de la qualité générale des performances artistiques " de la sélection nationale. "Nous sommes désolés d'apprendre cette nouvelle, a réagi Martin Österdahl, superviseur exécutif du Concours Eurovision de la chanson, disant "espérer accueillir de nouveau" la Moldavie en 2026. La Roumanie voisine s'était également retirée l'an dernier en raison de "contraintes financières".

La Moldavie, un des pays les plus pauvres d'Europe, traverse une phase difficile alors que les autorités pro-européennes sont en plein bras de fer avec la Russie, qu'elles accusent de manoeuvres de déstabilisation. Le géant Gazprom a fermé début janvier le robinet, provoquant coupures de chauffage et d'électricité dans la région séparatiste de Transdniestrie, à quelques mois des législatives.

Pour justifier son choix, la Moldavie n'a pas évoqué d'arrière-plan idéologique, le concours Eurovision, plus grand spectacle musical en direct au monde selon les promoteurs de l'événement, étant souvent le théâtre de positionnements politiques. La participation d'Israël en 2024 à Malmö, en Suède, en pleine guerre contre le Hamas à Gaza, avait été accompagnée de manifestations pro-palestiniennes.

Cette année, c'est une rescapée de l'attaque du Hamas du 7 Octobre qui chantera lors de la finale organisée le 17 mai à Bâle en Suisse. La Turquie a suspendu sa participation après 2012 en dénonçant la visibilité offerte à la communauté LGBT+. La Hongrie du nationaliste Viktor Orban ne concourt plus depuis 2020.

La Biélorussie a été exclue en 2021 après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko. La Russie l'a été un an plus tard, après avoir envahi l'Ukraine. En 2024, les demi-finales et la finale retransmises en direct ont réuni 163 millions de personnes, selon les chiffres de l'organisateur, consacrant l'artiste suisse non-binaire Nemo.