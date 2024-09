Les avocats des accusatrices d'Al-Fayed ont reçu "plus de 150 nouvelles demandes"

Ben STANSALL

Les avocats de femmes accusant de viols et d'agressions sexuelles Mohamed Al-Fayed ont reçu "plus de 150 nouvelles demandes" de renseignements de la part de potentielles accusatrices et de personnes ayant des preuves contre l'ex-propriétaire de Harrods, ont-ils indiqué samedi.

Lors d'une conférence de presse vendredi, les avocats ont dénoncé "un quart de siècle d'agressions sexuelles".

Au moins 37 femmes accusent de viols et d'agressions sexuelles Mohamed Al-Fayed, qui est mort l'an dernier à 94 ans. Au moins 5 d'entre elles disent avoir été violées par cet homme, qui était le père du dernier compagnon de la princesse Diana, Dodi, mort avec elle dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997.