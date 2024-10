Liam Payne: les dernières images du chanteur diffusées juste avant son tragique accident

"Bonjour tout le monde. (...) C’est une agréable journée ici en Argentine. Voilà la table du petit-déjeuner. On profite du café et du petit-déjeuner même s'il est déjà 13 heures", confie-t-il. On entend ensuite Kate Cassidy plaisanter : "On dort tous les jours jusqu’à midi au moins. On est vraiment des losers". Liam aborde aussi l'ouragan Milton dans la conversation, avant de conclure : "Nous allons profiter de l’agréable maison de notre ami. Ça va être une belle journée".

À lire aussi Décès de Liam Payne, chanteur des One Direction: la police confirme la cause de sa mort

Le Daily Mail souligne qu'il n'est pas encore établi si Liam Payne a lui-même posté la vidéo sur ses réseaux sociaux ni quand elle a été enregistrée. Dans le clip, Kate Cassidy est présente à la table avec lui. Cependant, elle avait déjà quitté l'Argentine lundi, ce qui pourrait suggérer que la vidéo n'a pas été filmée ce mercredi.

Peu de temps avant la chute tragique du chanteur, un selfie de lui et Kate a été mis en ligne sur son compte, photo qui avait déjà été partagée par Cassidy le jour de son 30e anniversaire.