Une vie marquée par la célébrité et les démons: qui était Liam Payne, l'ex-icône des One Direction?

Né en 1993 à Wolverhampton, dans le centre de l'Angleterre, Liam Payne s'est fait connaître très jeune. À seulement 16 ans, il a participé à l'émission de télé-crochet "The X Factor" en 2010. Après plusieurs tentatives en solo, il est regroupé avec quatre autres candidats – Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik et Louis Tomlinson – pour former le boys band One Direction. Le groupe ne remporte pas le concours, mais finit à la troisième place, lançant une carrière internationale fulgurante.

One Direction devient rapidement un phénomène mondial, enchaînant les records de vente avec plus de 70 millions d'albums écoulés. Le groupe, grâce à ses chansons pop accrocheuses et ses ballades romantiques, ainsi que l’apparence séduisante de ses membres, conquiert des millions de fans, en particulier des adolescentes.

Liam avait notamment composé "Story of my Life", "Night Changes" et "Midnight Memories". Il s'était lui-même surnommé "l'homme de la première phrase", car il chantait quasiment toutes les premières phrases des titres du premier album de One Direction "Up All Night".

Une carrière solo et des luttes personnelles

Après le départ de Zayn Malik en 2015 et la mise en pause du groupe l'année suivante, Liam Payne se lance dans une carrière solo. Son premier single, "Strip That Down", rencontre un franc succès, atteignant la troisième place des charts britanniques. Son premier album, "LP1", sort en 2019. Plus récemment, en mars 2023, il avait dévoilé le single "Teardrops" issu de son second album en préparation.