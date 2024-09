L'omniprésent Dr Jimmy Mohamed, potion de jeunesse du "Magazine de la santé"

Il compte déjà 1,5 million d'abonnés sur Instagram et 1,7 million sur TikTok, des comptes qu'il nourrit abondamment en vidéos percutantes sur la santé du quotidien, à destination d'un public plus jeune.

"Si on donne de vrais conseils, simples, pragmatiques, pas culpabilisants, ils vont peut-être être appliqués", espère celui qui veut faire "contrepoids à la désinformation" et entend toucher "un maximum de monde".

"L'idée est de se réinventer: c'est parler de santé mais de façon un peu différente. Ce n'est pas que +j'ai mal au ventre, je me suis fait une entorse+, c'est aussi l'alimentation, l'activité physique, le sommeil", expose l'animateur vibrionnant à la barbe fine. Il entend aborder ainsi le thème du bien-être, dans l'air du temps, et renforcer la prévention.

Le présentateur va être entouré de nouveaux chroniqueurs comme la joueuse de tennis-fauteuil Pauline Déroulède, l'animatrice senior Joëlle Goron, le journaliste tech Anicet Mbida et encore le Dr Gilbert Bou Jaoudé, sexologue. Diversité, inclusion et, surtout, "chacun est expert dans son domaine", fait valoir Jimmy Mohamed, qui compte animer cette bande dans "la bonne humeur" et les rires.

A titre d'exemple, sa prescription de rentrée pour tout un chacun: du café, un minimum d'activité physique et "un orgasme le soir plutôt que des anxiolytiques".

- Cymes 2.0 -

Un Michel Cymes nouvelle génération ? "Il y a un seul Michel Cymes mais c'est flatteur car il a été le premier avec Marina à vulgariser la médecine telle qu'on la connaît actuellement. Je les regardais et c'est une fierté qu'ils me transmettent le flambeau", narre ce fils d'un Egyptien et d'une Française, qui a grandi en HLM dans le 20e arrondissement de Paris et a "beaucoup travaillé" pour réussir ses études.

Il est arrivé "un peu par hasard" dans l'émission "Les Grandes Gueules" sur RMC en 2015, puis est passé par Europe 1 et C8, où il côtoie Cyril Hanouna. Et en 2020, virage vers France Télévisions.

Très à l'aise en plateau, Jimmy Mohamed conserve une chronique matinale et une émission le samedi sur RTL, un format court pour les ados sur la plateforme Lumni. Il publie aussi régulièrement - sur l'alimentation en janvier - et... continue d'exercer comme généraliste à SOS Médecins, depuis onze ans en horaires décalés.

Ce père de trois enfants soigne-t-il sa propre hyperactivité ? "Mon métier est celui de médecin et c'est ma légitimité, cela nourrit ma façon d'expliquer les choses aux gens" à la télé ou sur les réseaux, argue ce touche-à-tout qui s'estime "chanceux".

Et de se féliciter: "avec le +Mag de la santé+, les réseaux, la radio, les livres, j'ai une portée peut-être encore plus puissante que dans un cabinet à temps plein".