"On ne peut pas faire plusieurs métiers à la fois": fin de la télé pour Jarry ? L'humoriste dévoile ses nouvelles résolutions et ses projets d'avenir

Avec son humour et sa sensibilité uniques, Jarry charme les spectateurs sur scène et en dehors. Lors de son interview avec Olivier Schoonejans, l’humoriste a partagé des pensées profondes sur la bienveillance, l’importance de se réunir autour de ce qui nous rassemble, et les petites joies qui éclairent son quotidien.

Interrogé sur ce qui pourrait rendre le monde meilleur, Jarry répond sans hésiter : "Si on arrêtait de chercher ce qui nous oppose et si on acceptait ce qui nous rassemble". Cette philosophie de vie, il l’incarne sur scène et dans ses relations avec le public, toujours marquées par une bienveillance contagieuse. Pour lui, l’humour est un moyen de créer des liens et de réunir les gens autour d’un moment de bonheur partagé.

Dans son quotidien, Jarry traduit ses convictions par des gestes simples. La dernière fois qu’il a aidé quelqu’un ? "C’était récemment. Quelqu’un n’allait pas bien et je lui ai conseillé des livres. On oublie souvent qu’on a beaucoup de réponses dans les mots des autres". Une réflexion qui illustre l’attention qu’il porte aux besoins des autres et son envie d’apporter des solutions constructives.