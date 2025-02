Retournement de situation: sept ans après ses adieux, Dany Boon crée la surprise

En 2018, Dany Boon faisait ses adieux au public, privilégiant alors sa carrière au cinéma. Pourtant, c'est une remarque de sa fille, lors d’un dîner en famille, qui l'a poussé à revenir : "Papa, il faut que tu refasses de la scène !". Un déclic pour l'humoriste, qui considère le spectacle vivant comme son ADN.

Une société hyperconnectée

Dans "Clown n’est pas un métier", Dany Boon incarne un homme de 58 ans perdu dans un monde qui a bien changé. Entre ultra-connexion et auto-censure, il interroge avec humour notre époque où "avant, on ne pouvait pas rire de tout, aujourd’hui, on ne peut plus rire du tout". L'un de ses sketches met en scène un personnage tentant de raconter une blague sur les minorités, la religion ou le handicap… sans jamais y parvenir. À cause de ces méchants réseaux sociaux qui nous rendent un peu amnésiques.