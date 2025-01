Romance secrète ou simple flirt: Demi Moore aurait-elle succombé au charme de Spider-Man?

Récompensée pour son rôle dans "The Substance", Demi Moore, 62 ans, fait à nouveau parler d’elle. Cette fois, ce n’est pas seulement son Golden Globe qui fait les gros titres, mais une possible idylle avec Andrew Garfield, 41 ans. Les fans s’enflamment devant les vidéos intrigantes de leurs échanges complices lors de la cérémonie.

Demi Moore a marqué l’histoire des Golden Globes en décrochant son premier prix pour son rôle principal dans "The Substance". Dans ce film réalisé par Coralie Fargeat, elle incarne Elisabeth Sparkle, une ex-star hollywoodienne confrontée à l’inévitable passage du temps. Mais si sa performance magistrale a été saluée, c’est une autre scène qui a retenu l’attention : ses interactions avec Andrew Garfield, l’acteur de The Amazing Spider-Man., capturées dans des vidéos des coulisses.

Les internautes aux aguets n’ont pas tardé à repérer une certaine alchimie entre les deux acteurs. Dans des extraits publiés sur TikTok et Instagram, on les voit discuter de manière intime, se tenir les mains, et échanger des regards intenses. Sous les publications, les commentaires se déchaînent : "Que se passe-t-il ici ?" ou encore "On a besoin d’un couple aussi sexy et glamour qu’eux".