Shaka Ponk dit adieu à ses fans... pour la planète: "Quand on a commencé ce groupe, on n’aurait jamais imaginé ça"

Shaka Ponk met fin à sa carrière avec "The Final F* Up Tour", une tournée de plus de 60 dates ayant rassemblé plus de 1,5 million de spectateurs. Cette aventure se clôturera ce samedi à l'Accor Arena de Paris, après quatre concerts joués à guichets fermés. "On est à 1.000%, mais avec beaucoup d'émotions. C'est ce que je ressens le plus", confie Samaha Sam, la voix féminine du groupe, dans leur studio parisien. Frah, autre pilier du groupe, décrit un "tiraillement complexe" dans cette décision, mûrement réfléchie, mais douloureuse. "Quand on a commencé ce groupe, on n’aurait jamais imaginé ça".

Malgré les larmes et la nostalgie, Shaka Ponk promet des adieux électriques. Connus pour leur énergie scénique et leur esthétique punk-électro, les six membres souhaitent marquer leur sortie d’une grande fête collective. Le dernier concert sera même retransmis au cinéma lors d'une séance unique le 3 avril, pour les fans qui ne pourront y assister en direct. Par ailleurs, leur dernier album, "Shaka Ponk", bénéficie d’une réédition enrichie d’inédits, mêlant messages écologiques et sociaux.