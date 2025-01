Stéphane Plaza jugé pour violences conjugales: sa défense affirme pouvoir prouver son innocence

Il est accusé de "violences habituelles physiques et/ou psychologiques par concubin" entre 2018 et 2022 sur une première plaignante, Amandine, ainsi que de "violences habituelles psychologiques par concubin" sur une seconde, Paola, entre 2021 et 2022. Une incapacité totale de travail supérieure à huit jours a été constatée pour chacune des deux femmes.

Stéphane Plaza, 54 ans, célèbre agent immobilier et animateur de télévision, sera présent à l'audience, selon ses avocats. Initialement prévu en août dernier, le procès avait été reporté, son absence ayant été justifiée par des "fragilités psychologiques". Depuis, une expertise psychiatrique a confirmé sa capacité à être jugé.

La défense déterminée à obtenir la relaxe

L’animateur, qui encourt jusqu’à dix ans de prison et 150.000 euros d’amende, conteste catégoriquement ces accusations, auxquelles s’ajoutent les menaces évoquées par une troisième ex-compagne. Ses avocats ont déclaré : "Nous sommes prêts à prouver sa totale innocence et demander sa relaxe". Ils affirment que leur client est "combattif" et déterminé à démontrer que les accusations reposent sur des mensonges.

Témoignages accablants des plaignantes

De leur côté, les avocats des plaignantes se montrent tout aussi résolus. L'avocate de Paola, Me Clotide Lepetit, a affirmé que sa cliente se rendra à l’audience "avec courage". Benjamin Chouai, avocat d’Amandine, a dénoncé la stratégie de défense de Stéphane Plaza, qu’il qualifie de "cliché risible".

Les accusations avaient émergé en septembre 2023, après la publication d’un article de Mediapart recueillant les témoignages de trois anciennes compagnes. Elles dénonçaient des "humiliations, menaces, violences verbales et, pour deux d’entre elles, physiques". L’enquête judiciaire avait été ouverte peu après ces révélations.

La carrière de Stéphane Plaza en suspens

Depuis 2006, Stéphane Plaza est une figure incontournable de la télévision française, notamment avec les émissions "Recherche appartement ou maison", "Maison à vendre" et "Chasseurs d’appart’". Il est également à la tête d’un réseau de 660 agences immobilières, dont le groupe M6 est actionnaire majoritaire. Malgré les accusations, M6 a maintenu sa collaboration avec l’animateur, invoquant la présomption d’innocence. En interne, une enquête menée par la chaîne n’a rien révélé de compromettant, selon Guillaume Charles, directeur général des programmes. Dimanche dernier encore, les émissions de Stéphane Plaza ont été diffusées comme à l’accoutumée.