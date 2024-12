"Grâce à vous, je suis encore debout": Stéphane Plaza sort du silence avant son procès pour violences conjugales

Accusé de violences physiques et morales sur deux anciennes compagnes, Stéphane Plaza a partagé un message sur Instagram pour remercier ses soutiens avant son jugement prévu le 9 janvier prochain.

Resté discret depuis août dernier, Stéphane Plaza a brisé son silence sur Instagram. Dans une story publiée puis supprimée, l’animateur a adressé un message de gratitude à ses proches et à ses fans. "Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien indéfectible tout au long de cette année. Elle a été difficile, mais grâce à vous, je suis encore debout", a-t-il écrit. Il a également salué les messages reçus, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue : "Vos sourires, vos mots ont illuminé mon cœur pour toujours".

Des accusations graves

L’affaire remonte à octobre 2023, lorsque Stéphane Plaza a été mis en cause pour des violences physiques et psychologiques présumées sur deux anciennes compagnes. Les faits, qui se seraient déroulés entre 2018 et 2022, ont conduit les victimes à se voir délivrer une incapacité totale de travail de dix jours chacune.