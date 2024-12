Timothée Chalamet brille à la première du biopic sur Bob Dylan: une rentrée sous le signe des légendes

En parallèle, une anthologie musicale intitulée "He took us by storm" verra le jour. Produite par Philippe Le Bras, elle regroupe 25 morceaux des années 1960, enregistrés par des artistes influencés par Dylan, comme Lou Reed ou David Crosby. Ce projet unique sera disponible en France dès le 18 octobre.

Un biopic ambitieux sur Bruce Springsteen

Enfin, Bruce Springsteen, 74 ans, sera au centre d’un nouveau biopic intitulé "Deliver me from nowhere", réalisé par Scott Cooper. Ce film se concentrera sur la création de "Nebraska" (1982), l’un des albums les plus intimes du "Boss". Jeremy Allen White, connu pour son rôle dans la série "The Bear", incarnera le célèbre rockeur. Plutôt que de se limiter à un récit chronologique ou à l'immense succès de "Born in the U.S.A.", le film explorera l’approche minimaliste de Springsteen dans cet album solitaire. Le projet s’appuie sur le livre "The Making of Bruce Springsteen's Nebraska" de Warren Zanes.

Springsteen avait évoqué cette période dans son autobiographie : "Je croyais travailler sur un seul et même disque, mais l'intransigeance de +Nebraska+ (...) m'a bientôt fait comprendre la situation".