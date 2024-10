Timothée Chalamet surprend ses fans à New York: la star s'est invitée incognito à son propre concours de sosies

Malgré tous ses efforts, Timothée Chalamet n'a pas réussi dimanche à remporter le prix de la meilleure ressemblance avec lui-même, lors d'un concours à New York, a rapporté le magazine Variety.

Une vingtaine de jeunes hommes, à la mâchoire ciselée et aux cheveux ondulés couleur noisette, étaient rassemblés dans le Washington Square Park de New York quand environ 30 minutes après le début de l'événement, l'acteur phare de "Call me by your name" a débarqué à la surprise générale.