"Une situation humiliante": Nekfeu répond aux accusations de viols et de violences de son ex-femme

Le rappeur français Nekfeu, accusé par son ex-femme de viols et de violences conjugales, a réagi à ces accusations. Dans un communiqué, Ken Samaras, de son vrai nom, décrit une relation tumultueuse et évoque des problèmes judiciaires qui perdurent depuis plusieurs années. "L'intégralité de ce communiqué est faux", affirme-t-il. "Ces accusations ont déjà été classées sans suite par la Justice et refont surface au moment même où mon ex-femme a été interpellée hier soir pour la disparition inquiétante de notre fils de trois ans." Selon le rappeur, son ex-femme est sous contrôle judiciaire depuis septembre 2024 et a interdiction de s'approcher de l'école de leur fils.

Elle a été condamnée à de nombreuses reprises

Nekfeu précise également que leur procédure de divorce dure depuis trois ans. "Elle ne l'a jamais acceptée et a tenté d'utiliser notre enfant pour me nuire." L'artiste affirme que la mère de son fils a déjà essayé de faire du chantage financier et l'a menacé de médiatiser l'affaire. "Malgré ses accusations infondées et choquantes, elle a été condamnée à plusieurs reprises." C’est dans ce contexte que Nekfeu aurait obtenu la garde exclusive de leur enfant.