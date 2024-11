L'ex-compagne de Nekfeu accuse le rappeur de violences sexuelles et psychologiques

L'ex-compagne du rappeur Nekfeu, de son vrai nom Ken Samaras, a annoncé son intention de porter plainte contre l’artiste pour des faits de viols répétés et de violences conjugales. L’affaire a été médiatisée par son avocate dans un communiqué publié ce 3 novembre, déclenchant de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Selon l’avocate, les faits de violences, y compris des accusations de viols répétés, se seraient déroulés tout au long de leurs quatre années de vie commune. "Ma cliente a vécu dans le silence et la peur durant des années", précise le communiqué, qui souligne la volonté de rendre l’affaire publique en raison du "traitement judiciaire différencié" perçu par la victime.

Nekfeu est accusé de vi*l, de violences sexuelles et physiques par son ex-compagne, qui est aujourd’hui accompagnée par l’avocate Florence Fekom pour obtenir justice. (Communiqué) pic.twitter.com/NYjS6if4Ue

L’avocate de l'ex-compagne de Nekfeu, Me Florence Fekom, a annoncé que sa cliente, l'ex-compagne du rappeur Nekfeu, a décidé de déposer plainte contre le rappeur, évoquant des "violences sexuelles, physiques et psychologiques" survenues au cours de leur relation.

Selon Me Florence Fekom, la première dénonciation des faits avait eu lieu en 2023, mais aucun dépôt de plainte n’avait été effectué à l’époque. En juin 2024, la jeune femme, qui a quitté Nekfeu lors de sa grossesse pour "protéger leur enfant", a souhaité compléter sa déposition. Elle affirme cependant avoir été "malmenée par les policiers", qui auraient refusé de prendre sa plainte au commissariat du XIe arrondissement de Paris. Depuis lors, elle est dans l'attente d'une nouvelle audition dans un autre commissariat.

Dans un communiqué publié sur la plateforme X (anciennement Twitter) ce dimanche 3 novembre, l’avocate Me Fekom a réitéré les accusations de violences conjugales et de viols envers le rappeur, aujourd'hui âgé de 34 ans. Ce texte, intitulé "Affaire Nekfeu", a rapidement été relayé des milliers de fois avant la suspension de son compte. Depuis, l’affaire est devenue virale, générant une vague de réactions et de soutien en ligne.

Face à ces accusations graves, l’ex-compagne de Nekfeu a récemment adressé un courrier au procureur de la République de Paris, espérant ainsi que sa demande soit prise en considération. Elle reste en attente d’une convocation pour une nouvelle audition. Quant au rappeur, il n’a pour l’instant fait aucune déclaration publique concernant ces accusations.