"Vous ne pouvez pas vous rendre complices": indignée, Brigitte Bardot dénonce un "massacre" des chamois dans le Doubs

"J'apprends avec effroi que le plan de chasse du Doubs, en cours jusqu'au 29 janvier 2025, autorise le prélèvement de près de 600 chamois", écrit l'ancienne actrice dans une lettre ouverte au préfet Rémi Bastille.

"Rien n'arrête jamais les chasseurs et l'État se complaît, dans un clientélisme médiocre, à sacrifier le vivant sur l'autel des intérêts particuliers des chasseurs qui osent encore se draper dans les habits de protecteurs de la biodiversité", accuse la star. "Vous ne pouvez et vous ne devez pas cautionner et vous rendre complice d'un tel massacre".