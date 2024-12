"World of Warcraft" et bad boys: ce qui se cache derrière la chanson de Lana Del Rey "Video Games"

Lana Del Rey est de retour ! La chanteuse américaine sortira un tout nouvel album le 21 mai prochain, pour le plus grand bonheur de ses fans. En attendant, replongeons dans trois de ses titres les plus marquants, qui ont marqué une décennie de mélancolie pop.

À sa sortie, le titre connaît un succès modéré, mais ce n’est que dix ans plus tard qu’il explose vraiment grâce à TikTok. Les jeunes générations, séduites par une version accélérée, redécouvrent le titre et en font un phénomène viral.

Impossible d’évoquer Lana Del Rey sans parler de "Video Games". Sortie aussi en 2012, cette chanson d’amour est devenue un véritable hymne, où la chanteuse s'est inspirée de plusieurs relations. La chanteuse explique qu'elle est sortie avec plusieurs bad boys. La plupart d'entre eux aimaient passer leur temps devant les jeux vidéo, en particulier "World of Warcraft".

Selon la rumeur, un de ses ex, accro à "World of Warcraft", serait l’inspiration derrière ce morceau. Quelques années plus tard, il partage même un extrait d’un concert de Lana avec la légende : "Voici comment mon addiction à World of Warcraft est devenue une légende." Touchant ou ironique ? À vous de juger.

"Blue Jeans" est une autre chanson qui illustre les thèmes récurrents chez Lana : l’amour, la passion et les ruptures. Une fois de plus, la chanteuse raconte une relation avec un "bad boy". Malgré sa poésie poignante et sa voix envoutante, on ne peut s’empêcher de lui murmurer : "Et si tu essayais les ‘good boys’ pour changer, Lana ?".

Alors que le compte à rebours est lancé pour la sortie de son nouvel album le 21 mai, Lana Del Rey prouve que son univers mélancolique et nostalgique continue de toucher les cœurs, qu’ils battent pour un amour d’été ou un bad boy obsédé par les jeux vidéo.