"J’étais ivre": ce cliché qu’Halle Berry regrette vraiment d’avoir posté sur Instagram

Halle Berry était invitée dans l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" afin de faire la promotion de son nouveau film, Moonfall. L’actrice de 55 ans a abordé la question de son prétendu mariage avec son petit ami, Van Hunt. Pour rappel, la star a choqué tout le monde lorsqu'elle a posté le 1er janvier une photo d'elle et de son compagnon s'embrassant dans une chapelle avec la légende "Eh bien... C'EST OFFICIEL !".





"Nous essayons de rentrer dans notre chambre et nous passons devant cette petite chapelle et nous pensons : 'Oh, entrons là, voyons ce qu'il y a à l'intérieur'. Donc on y va et pendant qu'on est là, on a eu cette idée folle, on s'est dit, on va faire une blague à ma mère. On prend une photo de nous, on lui envoie et on lui dit : "Devine quoi, on s'est mariés", puis on lui répond : "Non !".



Si Halle et Van ont trouvé ça hilarant, l'actrice a expliqué que ça a rapidement dégénéré : "Alors nous avons pris la photo et après avoir vu à quel point elle était réussie, nous avons dit: 'Faisons cette blague à tout le monde sur Instagram aussi. Publions-la."

Même si tout cela n'était qu'amusement et jeux pour le couple, les gens ont pris l'annonce au sérieux. "Dans les cinq minutes, nous avons reçu toutes ces félicitations de la part d'Ava DuVernay et de The Rock."