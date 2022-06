"Mon amour, mon battement de cœur": Naomi Campbell partage des rares photos de sa fille (photos)

A 52 ans, la célèbre mannequin Naomi Campbell est une maman épanouie. Si elle n'a toujours pas dévoilé le nom de sa fille, pour ses premiers pas, elle a décidé de partager quelques doux clichés de ce moment. De rares photos de la top modèle avec sa fille depuis la naissance de celle-ci en mai 2021.

En mai 2021, Naomi Campbell annonçait la naissance de son premier enfant. La mythique mannequin est l'heureuse maman d'une petite fille dont elle n'a toujours pas dévoilé le nom. Et les photos de sa fille sur les réseaux sociaux sont rares. Mais la top modèle de 52 ans n'a pas pu résisté de partager quelques clichés des premiers pas de sa fille, un doux moment de complicité.

C'est sur son compte Instagram, ce lundi, que Naomi Campbell a partagé deux photos de ce petit évènement. Un grand moment pour elle et pour sa fille. On peut les voir de dos toutes les deux dans un parc, debout et avançant main dans la main.

"Mon amour, mon battement de cœur. Premiers pas", a-t-elle commenté en légende de sa publication. De quoi faire craquer ses millions d'abonnés

Naomi Campbell, dont la vie amoureuse reste mystérieuse, a fait quelques révélations au magazine Vogue sur sa maternité tardive au mois de février. Elle a tout d'abord tenu à démentir les rumeurs d'adoption : "Elle n'a pas été adoptée, c'est mon enfant biologique", pouvait-on lire dans les pages du célèbre magazine dont Naomi Campbell a fait la couverture en posant avec sa fille.