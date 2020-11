Alizée partage une MAGNIFIQUE photo de famille pour le 1er anniversaire de sa fille Maggy

Maggy, la fille d'Alizée et Grégoire Lyonnet, a fête son premier anniversaire ce mardi 24 novembre. La maman a partagé quelques photos à cette occasion sur son compte Instagram.

Il y a un an, le 24 novembre 2019, Alizée donnait naissance à Maggy, fruit de son amour avec Grégoire Lyonnet. À cause de la pandémie de coronavirus, c'est en comité restreint que le premier anniversaire de la petite fille a été célébré. "Anniversaire confiné mais anniversaire (restreint) quand même. Un an, ça se fête. Merci à tous pour vos nombreux messages", écrit Alizée hier sur son compte Instagram.

Une belle photo de famille

Ce texte est accompagné de quelques photos. Il semblerait que la petite famille ait choisi de donner un thème à l'événement puisque des animaux sauvages apparaissent sur les gâteaux et les ballons sont aux couleurs des peaux de zèbre, de tigre ou de léopard.

La première photo montre la petite Maggy soufflant sa bougie. Elle est entourée par son papa, sa maman et sa grande soeur Annily. Un magnifique cliché sur lequel la petite famille semble comblée.



