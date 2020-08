Benjamin Castaldi est papa: son bébé n’a toujours pas de prénom

Benjamin Castaldi a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram il y a quelques heures… Il est papa pour la quatrième fois. Aurore Aleman, sa compagne, a donné naissance à un petit garçon. Il s’agit de leur premier enfant ensemble.



Mais le bébé du chroniqueur de Touche pas à mon poste n’a pas encore de prénom. "Bravo à la maman... Il est tellement beau !Quelle émotion 3kg440 53 cm et pour le prénom, on n'est pas décidé", a commenté l’animateur. Les parents préfèrent donc réfléchir encore quelques heures avant de faire ce grand choix pour leur enfant.



Il y a quelques semaines, Benjamin Castaldi avait confié lors d'une interview accordée à Gala, que son épouse l'avait convaincu d'avoir un autre enfant. "Aurore voulait un enfant de moi. Pour être honnête, au début, je n'étais pas super chaud. J'en ai déjà trois et j'ai 50 ans. Mais lui refuser aurait été égoïste de ma part et puis elle a su me convaincre... Ce bébé, désiré, est un vrai choix de notre part. On attend son arrivée avec impatience", avait-il confié au magazine. "J'aimerais être un papa à plein temps, présent à toutes les étapes de sa vie, de la première dent qui tombe au premier bobo à l'école, en passant par le premier chagrin d'amour... C'est mon objectif", avait ajouté le papa de 50 ans.