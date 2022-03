Comment Amel Bent a créé la surprise au défilé de Lecourt Mansion à la Fashion Week de Paris

Nicola Lecourt Mansion est une jeune créatrice française de 28 ans qui a déjà commencé à se faire une belle place dans le monde de la mode. La preuve en est: elle présente des défilés lors des Fashion Weeks du monde entier. Inspirée par le monde de la nuit dont elle est très proche, Nicola Lecourt Mansion propose aussi une mode inclusive.





Et pour révéler sa collection automne/hiver 2022, ce samedi 5 mars, elle a fait défiler, avec en couleur dominante le rose, des mannequins de toutes les peaux et aux différentes morphologies... Et Amel Bent. Le public a été conquis en voyant la chanteuse, enceinte de plusieurs mois, défiler dans une robe rose bonbon, ne cachant en rien ses formes et s'alliant parfaitement avec son large sourire. "Iconic!", "Divine", "Incroyable" ont commenté certains sur Instagram.