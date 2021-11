Jessica Thivenin CHOQUE ses fans avec sa dernière photo: "Voilà pourquoi il ne faut pas trop abuser de la chirurgie"

Jessica Thivenin, candidate emblématique des "Marseillais", a posté une récente photo d'elle qui a beaucoup fait réagir ses fans.

Le 22 août dernier, Jessica Thivenin et Thibaut Garcia sont devenus parents pour la deuxième fois d'une petite fille prénommée Leewane. C'est avec elle que la star de téléréalité prend la pose sur sa dernière photo Instagram. Aimant partager des moments de vie avec sa fille et son fils Maylone, Jessica Thivenin est suivie par plus de 6 millions de personnes. Certains ont été choqués de découvrir sa dernière publication.

Sur le cliché, on peut voir Jessica avec sa petite fille dans les bras. "Elle a tellement grandi ma Poupsy", commente la maman. Mais ce qui retient l'attention, c'est surtout son visage. "Effrayante ta tête en revanche", commente un internaute. D'autres déclarent: "Franchement, je t'adore Jess mais vraiment, c'est tellement dommage, on ne te reconnait plus", "Voilà pourquoi faut pas trop abuser de la chirurgie, sinon on ne peut plus faire de retour en arrière", "On ne te reconnait plus là, c'est quoi ce visage", "Quel gâchis cette chirurgie, lèvres figées, nez, pommettes qui aplatissent le regard, fesses, poitrine, où est la Jessica originale qui était si jolie ?", "Méconnaissable", "Les dégâts de la chirurgie"…