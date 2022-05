La fille du rappeur Master P est décédée à 29 ans

Le rappeur, producteur et acteur américain Master P est "accablé de chagrin" après avoir annoncé que sa fille Tytyana Miller est décédée. La femme de 29 ans luttait contre une "maladie mentale" et une "toxicomanie".



"Notre famille est confrontée à un chagrin accablant", a écrit l'artiste de 52 ans, dans une publication déchirante sur Instagram dimanche soir. "Nous demandons respectueusement un peu d'intimité pour que notre famille puisse faire son deuil".

Le rappeur a ajouté qu'il est reconnaissant envers ceux qui l'ont soutenu alors que lui et sa famille pleurent la perte de sa fille, ajoutant que Tytyana avait des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.



"Nous apprécions toutes les prières d'amour et de soutien", a-t-il écrit. "La maladie mentale et la toxicomanie sont un vrai problème dont nous ne pouvons pas avoir peur de parler".



Il a ajouté : "Avec Dieu, nous allons nous en sortir. #MyAngel."



Romeo, le fils de Masper P, âgé de 32 ans, a également partagé qu'il pleurait aussi sa sœur dans un post sur son propre compte Instagram. "Nous apprécions toutes les prières, l'amour et le soutien, et bien que ce soit des moments tristes, je suis à jamais reconnaissant pour les souvenirs que j'ai eus avec mon incroyable sœur", a-t-il écrit dimanche.



"Aimez vos proches, la vie est courte. Le bon côté des choses, c'est que je sais qu'elle est dans un endroit bien meilleur et qu'elle est enfin en paix et libre. Que Dieu la bénisse."



Les fans de Master P et de Romeo ont inondé les publications de mots d'encouragement et de prières. "Qu'elle repose en paix et que toute personne en difficulté en ce moment puisse demander de l'aide", a commenté une personne sur le post. "Je suis vraiment désolé pour votre perte ! Prières pour vous et votre famille", a écrit une deuxième personne.



Master P a eu sa fille Tytyana avec son ex-compagne Sonya C. Ils ont aussi six autres enfants ensemble. Le rappeur et Sonya C se sont mariés en 1989 mais elle a demandé le divorce en 2013.