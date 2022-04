Les adorables images d’Eva Longoria en vacances avec son fils Santiago

Eva Longoria était une jolie belle-mère de trois enfants après s'être mise en couple avec Jose Antonio Baston en 2013.... Mais depuis bientôt 4 ans, l'héroïne de Desperate Houswives est une vraie maman poule avec son fils Santiago. Le petit Santiago est son seul et unique enfant et Eva Longoria semble lui donner tout l'amour du monde.

Plutôt discrète sur sa vie privée, l'actrice de 47 ans a partagé ce jeudi 7 avril sur Instagram une vidéo d'elle et de son bout de chou en vacances. On les voit heureux comme jamais, les yeux pétillants et le sourire scotché aux lèvres. Quelques jours plus tôt, Eva Longoria postait une adorable photo de son fils... Des images pleines d'amour qui donne du baume au cœur.