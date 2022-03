Pourquoi les enfants d'Alyssa Milano n'ont pas le droit de regarder Charmed

Sur la plateforme TikTok, il arrive souvent que les célébrités se prêtent au jeu des questions/réponses avec leurs fans.

La semaine dernière, l’une des héroïnes de Charmed a ainsi joué et étonnamment répondu à une question. Il s’agit d’Alyssa Milano, alias Phoebe dans la série aux trois sœurs sorcières. Alors que son interlocuteur lui demande si ses enfants regardent Charmed et ce qu’ils en pensent, l’actrice répond par la négative.

Plusieurs éléments expliquent ce choix. D’abord, Alyssa Milano estime que le comportement de son personnage n’est pas approprié pour ses enfants. "J’embrasse beaucoup de garçons dans Charmed... Beaucoup, beaucoup d’hommes qui ne sont par leur papa", explique-t-elle. Aussi, selon l'actrice, les looks qu'elle porte, pourtant admirés pour leur goût et leur originalité à l'époque de la sortie de la série, ne sont pas de bons exemples pour sa fille Elizabella. "Elle a 7 ans et tout ce qu’elle veut c’est porter des crop tops, et elle n’a même pas vu Charmed! (…) Je lui répète ‘Non, tu ne vas pas porter de crop top’, donc imaginez après qu’elle ait vu Charmed elle me dira tout le temps ‘Maman, tu portais des crop tops!." Une question d'éducation, donc!