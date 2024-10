Amour, scandales et trônes: quand les mariages royaux défient les traditions

Le mariage royal est toujours un événement. Mais derrière les paillettes et le faste, certaines unions ont ébranlé les monarchies. Entre secrets, divorces et amours controversées, voici quelques histoires qui ont marqué l’histoire des trônes en Europe.

Mais cette image s'effrite quelques années plus tard, lorsque le roi fait une rencontre qui va tout changer. Lilian Baels, fille du gouverneur Henri Baels, croise le chemin de Léopold au château de Laeken. "Elle ne ressemblait pas à Astrid, mais il y avait des similitudes physiques", souligne Thomas de Bergeyck, journaliste chez RTL Info. Léopold tombe sous son charme et l'épouse en secret, en pleine Seconde Guerre mondiale. Un mariage qui ne passe pas.

En août 1935, la Belgique pleure la mort tragique de la reine Astrid, épouse du roi Léopold III. La jeune souveraine laisse derrière elle trois enfants et un pays bouleversé. Léopold devient rapidement l'image du veuf inconsolable, adoré de ses sujets.

Un autre roi, un autre scandale. En 1936, Édouard VIII, fraîchement couronné roi d'Angleterre, tombe amoureux de Wallis Simpson, une Américaine divorcée à deux reprises. Ce coup de foudre fait frémir la cour britannique et scandalise le gouvernement. "Il est raide dingue de Wallis Simpson", raconte Pierre De Vuyst du "Soir Mag", malgré la réputation sulfureuse de la jeune femme.

Les Belges, profondément attachés à la mémoire d'Astrid, ne pardonneront jamais ce remariage silencieux. "C'était la goutte qui a fait déborder le vase", explique De Bergeyck. Et pour Lilian, devenue princesse, la réputation de "voleuse d’icône" la poursuivra toute sa vie. Ce mariage, mêlé à d'autres controverses, conduira Léopold III à abdiquer en 1950.

De la téléréalité à la couronne suédoise

La Suède n’a pas échappé aux amours controversées. En 2008, le prince Carl Philip, l'un des célibataires les plus convoités du pays, tombe sous le charme de Sofia Hellqvist, ancienne Miss et star de la téléréalité. Un amour qui fait jaser. "C’est surtout une très jolie femme avec une plastique de rêve", rappelle de Bergeyck. Mais le passé de Sofia, en tant que célébrité de la téléréalité, ne colle pas avec l’image du palais.

Cependant, grâce à un relooking discret et un engagement humanitaire, Sofia finit par gagner l'approbation du palais et du peuple. "Elle n’a jamais fait de mal, mais elle a fait parler d’elle", ajoute le journaliste, évoquant un parcours de rédemption aux yeux des Suédois.

Letizia d’Espagne : la roturière qui a conquis un prince

En Espagne, le mariage du prince Felipe et de Letizia Ortiz en 2004 a également suscité des remous. Fille d'un chauffeur de taxi et d'une infirmière, Letizia était déjà bien connue comme présentatrice vedette sur TVE. Mais ce n'est pas son succès médiatique qui dérange, c'est son statut de roturière et de divorcée.

Le roi Juan Carlos et la reine Sofia, fervents catholiques, voient d'un mauvais œil cette union. Malgré tout, Felipe persévère. "Felipe a demandé à la famille de l'ex-mari de Letizia de gommer toutes les traces de leur mariage précédent", révèle Thomas de Bergeyck. Vingt ans plus tard, malgré les rumeurs, Felipe et Letizia forment un couple uni, renforçant leur popularité auprès des Espagnols.

