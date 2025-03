Charles III aux côtés des marins du HMS Prince of Wales avant leur déploiement: "Ma sincère gratitude pour vos sacrifices"

Près de 50 ans après son vol à bord d’un jet Buccaneer pour rejoindre le HMS Ark Royal, alors qu’il était prince de Galles, Charles III retrouve le pont d’un porte-avions. Cette fois, c’est à bord du HMS Prince of Wales, l’un des navires amiraux de la flotte britannique, qu’il s’est embarqué pour rencontrer les marins et observer les derniers exercices avant un important déploiement en Indo-Pacifique au printemps.

Un message de soutien aux forces britanniques

Face aux marins et aux aviateurs mobilisés pour cette mission, le souverain de 76 ans a salué leur engagement dans un monde de plus en plus instable : "Votre déploiement le mois prochain intervient dans un contexte de nouveaux défis dans un monde en constante évolution et de plus en plus imprévisible".

Il a également tenu à rendre hommage à leurs sacrifices : "Je voulais simplement exprimer, au nom de la nation, ma sincère gratitude pour les contributions extraordinairement précieuses et les sacrifices personnels que vous et vos familles continuez à faire au nom du devoir".

Un déploiement stratégique en Indo-Pacifique

Le départ du H.M.S. Prince of Wales vers la région Indo-Pacifique s’inscrit dans une stratégie de renforcement de la présence britannique dans cette zone clé. Face aux tensions croissantes en mer de Chine et dans le Pacifique, la Royal Navy entend affirmer son rôle auprès de ses alliés, notamment les États-Unis et l’Australie.