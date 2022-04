Ce geste fort de Meghan Markle lors de son arrivée aux Pays-Bas (photo)

Le prince britannique Harry et sa femme Meghan sont apparus à La Haye vendredi à la veille de l'ouverture des Invictus Games, jeux créés pour les soldats blessés dont la cinquième édition se déroule aux Pays-Bas.

Meghan Markle a fait sensation dans un magnifique tailleur pantalon blanc. L'épouse du prince Harry avait complété sa tenue avec un long manteau camel. Mais la duchesse de Sussex l'a enlevé pour une adorable raison.



Selon le rédacteur royal Omid Scobie, Meghan et le prince Harry ont été escortés jusqu'au lieu des Jeux par les membres de l'équipe des Pays-Bas et leur famille, dont l'une portait un nouveau-né. Mais le temps s'est rafraîchi pendant la marche, Meghan a gentiment enlevé son manteau pour le donner à la maman du bébé afin qu'elle puisse couvrir son enfant.



© Isopix

Retour du couple en Europe



Il s'agit de la première apparition publique du couple en Europe, depuis leur décision de se mettre en retrait de la famille royale il y a deux ans et demi, ont relevé de nombreux médias.



Alors que le couple n'était depuis plus venu au Royaume-Uni, Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont également jeudi rendu visite à la grand-mère du prince, la reine Elizabeth, qui doit fêter ses 96 ans dans quelques jours.



Créés par Harry, qui a servi dans l'armée britannique en Afghanistan, les Invictus Games sont un événement sportif international pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés.



Plus de 500 participants venant de 20 nations participent à l'événement, qui a été reporté deux fois en raison de la pandémie de Covid-19, et qui se clôture le 22 avril.



Thème récurrent



Samedi, Harry et Meghan assisteront à la cérémonie d'ouverture où ils doivent prononcer un discours. Meghan sera présente aux Invictus Games durant les premiers jours de l'événement, selon une porte-parole du couple.



Les Invictus Games, organisés pour la première fois en septembre 2014 à Londres, sont un thème récurrent dans la relation entre Harry et Meghan.



C'est lors de l'édition 2017 à Toronto que le prince a fait sa première apparition avec l'ancienne actrice américaine. L'année suivante, ils étaient présents à Sydney, quelques jours après l'annonce de sa grossesse.