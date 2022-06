Harry et Meghan ont organisé une fête pour l'anniversaire de Lilibet: George, Charlotte et Louis n'étaient pas présents

Lilibet, la fille de Meghan Markle et du prince Harry, a eu 1 an le 4 juin. Ses parents ont organisé une fête samedi en Angleterre. "C'était une belle fête et il y avait tout ce que l'on peut attendre d'une fête d'anniversaire d'un enfant", a déclaré une source au Sun. "L'idée était que ce soit très détendu et décontracté, avec des gens libres d'entrer et de sortir comme ils le souhaitaient."



Selon le média, les trois enfants de la cousine germaine de Harry, Zara Tindall - Mia, 8 ans, Lena, 3 ans, et Lucas, 1 an - ont assisté à l'anniversaire, ainsi que les filles de son autre cousin germain, Peter Phillips, Savannah, 11 ans, et Isla, 10 ans.



Le Sun précise que le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis et leurs parents Kate et William n'étaient pas présents. Les enfants aînés du prince William et de Kate Middleton étaient occupés à faire une apparition lors d'une visite officielle au Pays de Galles. Cette absence alimente les rumeurs de tensions entre les deux frères... Mais "il n'y avait aucun affront intentionnel", selon les affirmations d'une source à ET, dont les propos ont été relayés par Paris Match. Il s’agissait d’une coïncidence. La famille était obligée d'effectuer ce voyage officiel.

Dimanche, Kate et William ont publié une vidéo sur leur compte Instagram dans laquelle on voit la duchesse de Cambridge préparer des gâteaux avec ses enfants. Les pâtisseries étaient destinées à la communauté locale de Cardiff, capitale du Pays de Galles, afin qu'elle les déguste lors de la fête de rue du jubilé de platine.





La garden-party informelle pour Lilibet a eu lieu à Frogmore Cottage - la maison que Harry et Meghan ont partagée pour la première fois en tant que jeunes mariés - et comprenait tout, du gâteau d'anniversaire aux ballons en passant par les jeux et les pique-niques, selon The Sun.

Cependant, le 4 juin, toute la famille royale a souhaité un bon anniversaire à la petite fille sur les réseaux sociaux par des messages publics. Les grands-parents, le prince Charles et la duchesse Camilla, ont écrit: "On souhaite à Lilibet un très joyeux premier anniversaire aujourd'hui", avec un émoji de gâteau d'anniversaire.

L'oncle et la tante, William et Kate, ont également écrit un message à leur nièce: "Souhaitons un très joyeux anniversaire à Lilibet, qui a un an aujourd'hui !" avec un émoji ballon.

Harry et Meghan ont fêté l'anniversaire de leur fille en Angleterre, en famille. Les célébrations discrètes ont lieu après que Lili ait été présentée à la Reine pour la première fois au milieu des festivités.