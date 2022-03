William raconte une petite anecdote sur les mains de Kate, qui attendrit leurs fans

Ces derniers jours, Kate, William et leurs enfants, ont passé quelques jours au Pays de Galle et ont notamment visité une ferme, le Pant Farm. À cette occasion, ils ont pu échanger avec des Gallois.

Alors que la région est encore plongée dans l'hiver, le prince William a révélé un petit détail concernant son épouse qui a attendri leurs fans.

"Kate a les mains les plus froides au monde. Mais vous savez ce qu'on dit : Mains froides, cœur chaud !", a-t-il lancé, selon le magazine People. Les admirateurs du duc et de la duchesse de Cambridge ont apprécié cette petite confidence, mais surtout l'ouverture et le sourire affichés par le couple lors de cette rencontre.

Ils se sont également confiés sur leurs enfants, expliquant qu'ils avaient mis en place un petit rituel avec eux chaque matin avant de partir au travail pour les parents et à l'école pour les enfants.

"Ils nous demandent toujours où nous allons. Et nous leur montrons où nous sommes sur la carte", a encore expliqué William.

Des petites anecdotes qui plaisent toujours beaucoup aux fans de la famille royale britannique.