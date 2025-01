Envie de rencontrer vos présentateurs et animateurs radio préférés ? C'est bientôt la journée mondiale de la radio, on a une surprise pour vous!

Le 13 février 2025, c'est journée mondiale de la radio. À une époque marquée par la vitesse vertigineuse de l’innovation technologique et l’obsolescence rapide d’une nouvelle plate-forme brillante après l’autre, la radio entame son deuxième siècle de service en tant que l’une des formes de média les plus fiables et les plus utilisées au monde. Pour fêter cette journée mondiale de la radio, nous vous offrons une belle opportunité: rencontrer les animateurs et présentateurs de bel RTL et Radio Contact, les deux radios de RTL Belgium.

Cette rencontre aura lieu le mercredi 12 février de 14h à 15h30 dans nos studios à RTL House, à Schaerbeek. Au programme: visite de nos studios et questions-réponses avec vos animateurs-présentateurs. Si vous souhaitez vivre ce moment unique, envoyez un mail à lfriso@rtl.be en mentionnant vos nom, prénom, email et numéro de téléphone.