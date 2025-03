"Nous sommes la première génération à connaître le problème… et la solution: 2050, une date symbolique ou un point de non-retour pour le climat?

Le titre du documentaire n’a rien d’anodin. "2050" est à la fois une date clé dans les projections scientifiques sur le climat et une échéance qui semble se rapprocher dangereusement. "C’est une date symbolique, mais c’est beaucoup plus qu’un symbole", explique le réalisateur Eric Goens. "Si aujourd’hui on fait ce qu’il faut, on est bien capables de détourner, de changer ce qui est en train de se passer maintenant".

Mais sommes-nous encore en mesure d’inverser la tendance ? Les experts du GIEC alertent depuis plusieurs années sur des points de bascule potentiels : fonte accélérée des glaces, élévation du niveau des océans, disparition de la biodiversité… Alain Hubert, explorateur et fondateur de la base scientifique Princesse Élisabeth en Antarctique, insiste sur l’urgence d’agir : "On parle souvent de réchauffement de l’atmosphère, mais l’océan se réchauffe encore plus. Les plateformes de glace qui s’étendent sur plus de 150 kilomètres vont finir par se déstabiliser".