"1re mi-temps extraordinaire", selon Inzaghi , "ce n'est pas fini" calme Mkhitaryan

"On a fait une première période extraordinaire, on pouvait marquer davantage que ces deux buts, mais c'est un grand match. On sait qu'on a l'avantage. Il y aura le match retour à la maison, avec notre public avec nous. On sait qu'on doit encore fournir un grand effort pour réaliser notre rêve. J'avais demandé le coeur et la tête à mes joueurs: ils ont couvert chaque centimètre du terrain, ceux qui sont entrés nous ont beaucoup aidés, il faut s'en réjouir mais on n'est pas encore au bout."

Edin Dzeko, attaquant de l'Inter Milan, sur Prime Video: "Je me sentais plus frais, je me suis reposé il y a trois jours. Toute l'équipe était très motivée, cela n'arrive pas tous les ans de jouer un derby en demi-finale de Ligue des champions ! On l'avait bien préparée, de la première à la dernière minute. Parfois je ne marque pas et on ne parle que de ça, mais je peux donner autre chose. Aujourd'hui j'ai aussi travaillé pour l'équipe et il le fallait dans un match comme celui-là."