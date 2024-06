Alessandro Nesta, icône de l'AC Milan, reprend le flambeau à Monza

L'ancien international italien Alessandro Nesta est le nouvel entraineur de Monza. Il succède à Raffaele Palladino, qui est devenu l'entraineur de la Fiorentina la semaine dernière. Monza, qui évolue en Serie A et dans les mains de la famille Berlusconi, ont rendu la nouvelle publique mercredi. Nesta a signé un contrat d'un an, avec une option d'une année supplémentaire au cas où certains objectifs sont remplis.

Nesta, 48 ans, va retrouver à Monza le vice-président et directeur général Adriano Galliani. Ce dernier était l'un des dirigeants de l'AC Milan à l'époque de Silvio Berlusconi, décédé l'année dernière.

Nesta a atterri à Milan en 2002 et y est resté pendant 10 ans. Le défenseur y a remporté deux titres de champion d'Italie et deux Ligue des Champions (2003 et 2007). Avec la Squadra Azzurra, il est devenu champion du monde en 2006.