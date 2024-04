Alex Muzio élu président de l'Union des clubs européens

L'UEC a été lancée officiellement en avril 2023 afin de "donner une voix" aux clubs de petite et moyenne taille. L'UEC compte désormais 141 membres, dont l'Union Saint-Gilloise et le Sporting Charleroi ainsi que, notamment, les Anglais de Burnley et Norwich, les Espagnols d'Osasuna, Grenade et Valladolid, les Néerlandais du FC Eindhoven, les Turcs d'Istanbulspor ou encore les Croates du Lokomotiv Zagreb.

"Les clubs ont reconnu son engagement ferme en faveur d'une véritable représentation, son principe 'un club/une voix' et le fait que chaque club dispose d'une voix égale, quelle que soit sa taille", a déclaré Muzio dans le communiqué de l'UEC. "Cette assemblée générale, l'augmentation du nombre de membres, la diversité géographique des clubs représentés au conseil d'administration et les principes démocratiques donnent à l'UEC tous les droits de frapper à la porte de l'UEFA pour une reconnaissance formelle" par l'instance européenne du football.