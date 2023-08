Almeria et Largie Ramazani s'inclinent en ouverture de la Liga

Largie Ramazani et ses coéquipiers ont encaissé deux buts avant la demi-heure de jeu au stade des Jeux Méditerranéens d'Almeria. Isi Palazon (20e) et Randy Nteka (28e) ont chacun marqué un penalty et permis au Rayo de prendre les trois premiers points de la saison. En ayant la maîtrise de la possession, Almeria n'a pas réussi à renverser la partie. Ramazani, titulaire, est sorti à la 83e.