Andrès Iniesta poursuit sa carrière aux Émirats arabes unis

Au mois de mai, le joueur de 39 ans avait annoncé quitter le club de Vissel Kobe, dans la ligue japonaise (J-League), plus tôt que prévu après avoir passé la plupart du temps sur le banc de touche lors de sa dernière saison au sein du club.

Andrès Iniesta avait pris la destination du Japon en 2018 pour un salaire annuel de 30 millions de dollars, après 16 années passées dans les rangs de l'équipe première de Barcelone. Avec le club catalan, le milieu de terrain a remporté toutes les compétitions possibles, dont quatre ligue des champions et neuf titres de champions d'Espagne (La Liga). Il a également remporté la coupe du monde en 2010 et deux coupes d'Europe, en 2008 et en 2012, avec la sélection espagnole. Au Japon, l'Emperor's Cup en 2019 et la Japanese Supercup en 2020 sont venues s'ajouter à son palmarès.