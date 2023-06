Antef Tsoungui rejoint Feyenoord

Tsoungui est né à Bruxelles mais a grandi en Angleterre. Le défenseur central a commencé sa formation à Chelsea et a rejoint Brighton & Hove Albion en 2018. Là, l'international belge chez les jeunes a été actif au sein de l'équipe des Espoirs. À l'été 2021, il a disputé un match dans l'équipe première des Seagulls. Brighton a prêté Tsoungui au club de Challenger Pro League de Lommel entre fin janvier et fin mars de cette année.

"Évidemment, je suis très fier de signer avec un club qui a une histoire merveilleuse, qui joue dans un grand stade et qui a des supporters frénétiques", a déclaré Tsoungui dans une première réaction. "Je veux jouer le plus grand nombre de matchs possible au cours de la nouvelle saison et montrer à tout le monde ce que j'ai à offrir.