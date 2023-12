Arsenal arrache une victoire spectaculaire à Luton, le Genoa éliminé de la Coupe d'Italie

Les Londoniens ouvraient la marque après vingt minutes grâce à Gabriel Martinelli (20e, 0-1) avant de voir les locaux leur répondre dans la foulée par Gabriel Osho (25e, 1-1). Si Gabriel Jesus offrait un nouvel avantage aux siens (45e, 1-2), Elijah Adebayo remettait les compteurs une nouvelle fois à égalité au retour des vestiaires (49e, 2-2).

Les promus de Championship pensaient faire le plus dur grâce à un troisième but signé Ross Barkley (57e, 3-2) mais Kai Havertz sauvait les meubles pour Arsenal quelques minutes plus tard (60e, 3-3).