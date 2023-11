Arsenal humilie Lens, l'Inter arrache un partage au bout d'une remontée contre Benfica

Arsenal a déroulé à l'occasion de la réception de Lens à Londres (6-0) dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions mercredi soir. Avec ce large succès, les Gunners s'assurent de la 1re place avec 12 points dans le groupe B, puisqu'ils ne pourront plus être rejoints par le PSV (8 points).

Cinq des six buts de la rencontre sont tombés en première période, dont quatre en l'espace de 14 minutes. Le cauchemar lensois a commencé à la 13e minute avec l'ouverture du score de Kai Havertz (13e) avant de voir Gabriel Jesus (21e), Bukayo Saka (23e) et Gabriel Martinelli (27e) enfoncer le clou. Martin Odegaard est venu ajouter sa réalisation personnelle juste avant la mi-temps (45e+1, 5-0). Jorginho s'est chargé de planter l'unique but de la deuxième période, le sixième du match (86e, 6-0).

Malgré cette confortable avance, Leandro Trossard a été laissé sur le banc par son entraîneur.