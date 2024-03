Aston Villa, avec Tielemans, assure sa quatrième place face à Wolverhampton

Pour remporter une première victoire en sept tentatives face à Wolverhampton, Unai Emery a changé sa défense et son attaque mais a conservé son milieu avec Tielemans. Malgré tout, les Wolves ont commencé très fort et Rayan Ait-Nouri a fait regretter l'absence du trio d'attaque habituel Hwang Hee-chan, Pedro Neto et Matheus Cunha (15e) Chez les Villans, Ollie Watkins a également manqué sa reprise quand il a été servi dans le dos de la défense par Tielemans (27e). Aston Villa s'était ressaisi quand le Diable Rouge a pris une carte jaune pour une faute sur Ait-Nouri (30e). Et sur un mauvais dégagement de la défense des Loups, Moussa Diaby les a portés au commandement (36e, 1-0).

Après la pause, Aston Villa a fait le break lorsque un centre d'Ezri Konsa en direction de Jhon Duran est tombé au deuxième poteau sans que le gardien Jose Sa intervienne (65e, 2-0).