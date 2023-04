Avec un doublé de Doku, Rennes bat Angers, relégué en Ligue 2

Cette victoire permet aux Rennais, 6e (56 points), de rester à 3 longueurs de Lille et 3 points devant Lyon à 6 journées de la fin. Après cette 25e défaite de la saison, Angers, lanterne rouge depuis la 12e journé, est de son côté relégué en Ligue 2 après huit saisons au sein de l'élite.

Clermont dépasse le Reims de Will Still au classement.

Les Clermontois ont battu 1-0 le Stade de Reims entraîné par Will Still. Grâce à un but de Kyei (4e) en début de match, les Auvergnats dépassent Reims au classement et sont 8e de Ligue 1 avec 49 points, alors que Reims est 10e avec 47 points.