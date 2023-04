AZ Alkmaar élimine Anderlecht 4-1 aux tirs au but

Le RSC Anderlecht ne disputera pas sa première demi-finale européenne depuis 1990. Il a été éliminé dans la douleur le club de l'AZ Alkmaar à l'issue de la séance de tirs au but (4-1). Les deux clubs ont gagné leur match à domicile 2-0, les Anderlechtois jeudi dernier et l'AZ ce jeudi.

Après 13 minutes de jeu à peine, et deux réalisations signées Vangelis Pavlidis (5e sur penalty et 13e), Alkmaar avait annulé son handicap concédé au Lotto Park. Plus rien ne fut inscrit ensuite malgré les nombreuses occasions néerlandaises.

Dans la séance de tirs au but, Vertonghen a été le premier à se présenter côté anderelechtois et a vu son tir détourné par Mathew Ryan. Le portier australien a encore arrêté le 3e tir de Killian Sardella. Le 2e envoi de Marco Kana n'aura servi à rien. Dans le même temps, Clasie, Sugawara, Reijnders et Meerdink ont tous converti leur tir au but en faveur de l'AZ.