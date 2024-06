Baptiste Guillaume quitte la France pour Almere City, aux Pays-Bas

Almere City a attiré Baptiste Guillaume, 29 ans, dont le contrat à l'l'EA Guingamp, club de Ligue 2, arrivait à terme. L'attaquant a signé un bail de deux saisons et une troisième en option avec le club d'Eredivisie.

Formé au RC Lens, Guillaume a poursuivi sa carrière en France où il a transité par Lille (2015-2016), Strasbourg (2016-2017), Angers (2017-2018), Nîmes (2018-2019), Valenciennes (2019-2021) et Guingamp (2022-2024). La saison dernière, il a disputé 36 matchs avec le club breton, inscrivant huit buts et délivrant trois passes décisives. Guingamp a terminé neuvième en Ligue 2.

Pour sa première expérience hors de l'Hexagone, Guillaume rejoint les Zwarte Schapen, treizièmes de la D1 néerlandaise la saison dernière. "J'aime le style de jeu des Pays-Bas et l'Almere City est en bonne forme", a déclaré Guillaume sur le site du club. "C'est un beau club et un vrai club familial. Je suis impatient de me battre, en compagnie de mes coéquipiers pour obtenir une bonne place au classement."