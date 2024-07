Battue par le Danemark, la Belgique devra passer par les barrages pour aller à l'Euro

En seconde période, le Danemark se montrait plus dangereux, d'abord par Janni Thomsen dont le face-à-face tournait à l'avantage de Lisa Lichtfus (47e) puis grâce à… Janice Cayman. L'arrière-droite belge, qui fêtait sa 150e cap, cherchait à repousser un centre, mais son intervention envoyait le cuir au fond des filets (0-1, 60e). Cinq minutes plus tard, c'est la capitaine danoise, Pernille Harder, qui doublait la mise en transperçant un peu trop facilement la défense belge (0-2, 65e). Incapables de relever la tête et d'élever leur niveau de jeu, les Red Flames encaissaient même un troisième but des œuvres de Sara Holmsgaard (0-3, 82e).

La Belgique reste troisième du groupe A2 avec 4 points, comme la Tchéquie, 4e. La qualification directe pour l'Euro s'est envolée et il faudra jouer des barrages contre des équipes des ligues B et/ou C. Le prochain match, mardi à 19h00, contre l'Espagne se jouera avec l'ambition de rester en division A de la Ligue des Nations.