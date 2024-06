Bellingham "joue sans crainte" car le foot "est un plaisir"

"Sur le terrain, je joue sans crainte" car "j'aime tellement le football", c'est "un plaisir" plus qu'un "métier", a commenté le meneur de l'Angleterre, Jude Bellingham, buteur et homme du match contre la Serbie (1-0) dimanche à l'Euro.

"Ils m'apportent beaucoup de reconnaissance et me donnent beaucoup d'amour, j'essaye de leur rendre sur le terrain", a-t-il ajouté.

Le milieu offensif du Real Madrid a eu le droit à des applaudissements nourris et à une reprise du tube des Beatles, "Hey Jude", après son ouverture du score.

L'Angleterre a largement dominé les débats en première période, avant de baisser le pied en seconde.

"La première période a montré comment on peut marquer des buts contre n'importe quelle équipe, et la seconde a montré comment on peut ne pas en encaisser contre n'importe quelle équipe", a-t-il répondu après une question portant sur cette Angleterre à deux faces.

"Bien sûr, il y aura des points négatifs que nous voudrons gommer, mais dans l'ensemble, je suis satisfait de cette performance", a-t-il résumé.